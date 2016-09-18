Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генконсульство: россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет

Политика
18 сентября, 7:13 UTC+3
Ранее на пресс-конференции начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщил, что "при взрыве пострадали 29 человек
Материал из 1 страницы
© AP Foto/Andres Kudacki

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства РФ.

"Данные о пострадавших уточняются", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщил, что "при взрыве пострадали 29 человек, один из них получил серьезные ранения". По его словам, на данный момент "точная причина взрыва не установлена". 

Смотрите также

Мэр Нью-Йорка: взрыв на Манхэттене был умышленным актом
Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке
CNN: взрыв в Нью-Йорке мог произойти из-за детонации самодельной бомбы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон все еще собирает данные об ударе, нанесенном в Сирии
2
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
3
Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
Космонавты остаются на Байконуре, несмотря на перенос пуска к МКС
6
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
7
На Манхэттене прогремел мощный взрыв
Темы дня
Реклама