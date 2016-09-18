Генконсульство: россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства РФ.

"Данные о пострадавших уточняются", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщил, что "при взрыве пострадали 29 человек, один из них получил серьезные ранения". По его словам, на данный момент "точная причина взрыва не установлена".