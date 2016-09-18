Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Нью-Йорка: взрыв на Манхэттене был умышленным актом

Международная панорама
18 сентября, 6:30 дата обновления: 18 сентября, 6:54 UTC+3
Билл де Блазио отметил, что пока нет свидетельств террористического акта
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. На настоящий момент нет никаких свидетельств, что взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, является террористическим актом. Об этом сообщил на пресс- конференции мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Смотрите также
На Манхэттене прогремел мощный взрыв

"Нет никаких свидетельств, что данный инцидент как-то связан с терроризмом" - сказал он. Мэр также добавил, что угрозы безопасности городу нет. 

Градоначальник отметил, что "пока слишком рано говорить о причинах взрыва". "Проводится расследование, по результатам которого мы сообщим об этом", - указал он. Де Блазио также назвал произошедшее "умышленным актом". По словам мэра, у властей также нет свидетельств, что взрыв в Нью-Йорке как-то связан с произошедшим ранее взрывом в штате Нью-Джерси.

Градоначальник также подтвердил распространенную рядом СМИ информацию, что власти проверяют сведения о наличии взрывного устройства рядом с места первого взрыва. Как он отметил, полиция проверяет соседнюю с местом происшествия улицу. Подробностей мэр не уточнил.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене. В домах, расположенных рядом с местом инцидента, власти провели эвакуацию. Квартал оцеплен полицией. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, разлет осколков стекла на месте взрыва составляет 400-500 метров. Данное обстоятельство указывает на большую мощность взрыва.

Смотрите также

В Нью-Джерси рядом с местом проведения марафона сработало взрывное устройство
Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке
CNN: взрыв в Нью-Йорке мог произойти из-за детонации самодельной бомбы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон все еще собирает данные об ударе, нанесенном в Сирии
2
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
3
Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
Космонавты остаются на Байконуре, несмотря на перенос пуска к МКС
6
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
7
На Манхэттене прогремел мощный взрыв
Темы дня
Реклама