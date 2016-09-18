Мэр Нью-Йорка: взрыв на Манхэттене был умышленным актом

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. На настоящий момент нет никаких свидетельств, что взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, является террористическим актом. Об этом сообщил на пресс- конференции мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Нет никаких свидетельств, что данный инцидент как-то связан с терроризмом" - сказал он. Мэр также добавил, что угрозы безопасности городу нет.

Градоначальник отметил, что "пока слишком рано говорить о причинах взрыва". "Проводится расследование, по результатам которого мы сообщим об этом", - указал он. Де Блазио также назвал произошедшее "умышленным актом". По словам мэра, у властей также нет свидетельств, что взрыв в Нью-Йорке как-то связан с произошедшим ранее взрывом в штате Нью-Джерси.

Градоначальник также подтвердил распространенную рядом СМИ информацию, что власти проверяют сведения о наличии взрывного устройства рядом с места первого взрыва. Как он отметил, полиция проверяет соседнюю с местом происшествия улицу. Подробностей мэр не уточнил.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене. В домах, расположенных рядом с местом инцидента, власти провели эвакуацию. Квартал оцеплен полицией. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, разлет осколков стекла на месте взрыва составляет 400-500 метров. Данное обстоятельство указывает на большую мощность взрыва.