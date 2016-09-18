Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама проинформирован о взрыве в центральном нью-йоркском районе Манхэттен, причины данного инцидента пока выясняются. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель Белого дома.
"Президент был проинформирован о взрыве в Нью-Йорке, причины которого все еще расследуются. До президента будет доводиться новая информация по мере ее поступления", - сказал представитель администрации.
Ранее сообщалось, что подразделения правоохранительных органов выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене. В домах, расположенных рядом с местом происшествия, проводится эвакуация. По имеющимся данным, взрыв прогремел на улице, его причины пока не ясны. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал.