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Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке

Международная панорама
18 сентября, 5:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Подразделения правоохранительных органов выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене
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Барак Обама

Барак Обама

© EPA/DENNIS BRACK/POOL

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама проинформирован о взрыве в центральном нью-йоркском районе Манхэттен, причины данного инцидента пока выясняются. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель Белого дома.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

"Президент был проинформирован о взрыве в Нью-Йорке, причины которого все еще расследуются. До президента будет доводиться новая информация по мере ее поступления", - сказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что подразделения правоохранительных органов выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене. В домах, расположенных рядом с местом происшествия, проводится эвакуация. По имеющимся данным, взрыв прогремел на улице, его причины пока не ясны. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал.

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