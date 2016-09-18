Трамп призвал проявлять твердость после взрыва в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал американцев проявлять твердость перед лицом террористической угрозы. Он выступил с этим заявлением в субботу в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) после того, как в центре Манхэттена в субботу вечером прогремел взрыв.

"Должен сообщить вам, что как раз перед тем, как я сошел здесь с трапа самолета, в Нью-Йорке прогремел взрыв, никто точно не знает, что произошло, - заявил Трамп на митинге в ангаре на территории аэропорта Колорадо-Спрингс. - Ну и времена... Мы должны проявлять жесткость, быть очень-очень жесткими. В мире происходят страшные вещи, они происходят в нашей стране, и мы должны проявлять жесткость, быть умными и бдительными".

В результате взрыва на 23-й улице на Манхэттене пострадали 29 человек, один из них - серьезно. Начальник нью-йоркской полиции Джеймс О'Нил сообщил журналистам, что на данный момент "точная причина взрыва не установлена".

В то же время комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро подтвердил, что взрыв "произошел на улице", а не внутри здания. Он также не стал называть причины взрыва, сославшись на то, что проводится расследование. Согласно одной из версий, взрыв произошел в металлическом контейнере, где хранился строительный инвентарь.

Примерно полтора часа спустя в четырех кварталах от места взрыва, на 27-й улице Манхэттена, было обнаружено подозрительное устройство. По данным телекомпании CNN, это скороварка, из которой торчат провода. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся конструкция была упакована в пластиковый пакет, к которому была приложена записка. Содержание записки поилция пока не разглашает.

Ранее в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега. Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не было нанесено.