Подозрительное устройство найдено неподалеку от места взрыва в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Подозрительное устройство обнаружено на 27-й улице в центре Манхэттена, в четырех кварталах от места, где в субботу вечером прогремел взрыв. По данным телекомпании СNN, это скороварка, из которой торчат провода. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся конструкция была упакована в пластиковый пакет.
Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка распространило сообщение, рекомендующее лицам, проживающим в районе 27-й улицы и 6-й авеню проявлять осторожность и не подходить к окнам. "Мы призываем всех, кто проживает на 27-й улице, между 6-й и 7-й авеню, не подходить к окнам до тех пор, пока не будет вывезено подозрительное устройство", - говорится в заявлении.
По данным телекомпании СNN, подозрительное устройство доставят специальной автоколонной, в составе которой будет грузовик взрывотехников и машина скорой помощи, на специальный полигон в нью-йоркском районе Бронкс. Вероятно, колонну будет сопровождать вертолет.