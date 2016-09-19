СМИ: более 90% немцев считают Меркель виноватой в провале ее партии на выборах в Берлине

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Абсолютное большинство немцев считают, что канцлер Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель несет полную ответственность за неудачу своей партии на выборах в земельный парламент Берлина. Согласно данным опроса, проводимого новостным телеканалом N-TV, такого мнения придерживаются 93% респондентов и всего 7% считают, что вина лежит на региональном партийном руководстве.

На прошедших накануне выборах в германской столице ХДС показал свой худший результат, набрав всего 17,6% голосов и фактически вылетев из коалиционного городского правительства. Согласно официальным предварительным результатам голосования, победителем выборов становится Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 21,6%, что также является историческим минимумом для нее. А правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 14,2% голосов и прошла уже в 10-й из 16 земельных парламентов. Евроскептики отобрали голоса прежде всего у "народных" партий - христианских демократов и СДПГ.

В Палату депутатов также прошли Левая партия (ЛП, 15,6%), "зеленые" (15,2%) и вернувшая себе место в парламенте Свободная демократическая партия Германии (6,7%). "Пираты" ожидаемо выходят из Палаты депутатов, набрав всего 1,7% голосов.

Для канцлера итоги выборов в столице - очередное имиджевое поражение. Улучшить результаты не помогло даже ее личное участие в предвыборной кампании. Более того, ее выступление 14 сентября на митинге в одном из западных районов Берлина, где поддержка ХДС традиционно наиболее высока, сопровождалось недовольными выкриками и свистом участников.