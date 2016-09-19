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СМИ: в результате ошибочного авиаудара в Афганистане погибли восемь полицейских

Международная панорама
19 сентября, 13:24 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 19, сентября. /ТАСС
По словам представителя полиции провинции Урузган, позиции талибов находились в 800 метрах от КПП близ города Тринкот
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АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. Восемь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в воскресенье в результате неточного авиаудара иностранных ВВС в провинции Урузган. Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

"Самолеты иностранных ВВС нанесли авиаудар в районе КПП полиции близ города Тринкот в воскресенье ночью, восемь полицейских погибли", - цитирует агентство представителя полиции провинции.

Он также добавил, что позиции талибов находились в 800 метрах от КПП.

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