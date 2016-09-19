СМИ: в результате ошибочного авиаудара в Афганистане погибли восемь полицейских

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. Восемь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в воскресенье в результате неточного авиаудара иностранных ВВС в провинции Урузган. Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа.
"Самолеты иностранных ВВС нанесли авиаудар в районе КПП полиции близ города Тринкот в воскресенье ночью, восемь полицейских погибли", - цитирует агентство представителя полиции провинции.
Он также добавил, что позиции талибов находились в 800 метрах от КПП.