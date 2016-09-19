"Оппозиционный блок": политическую часть минских соглашений блокирует "партия войны"

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Украина не выполняет политическую часть минских соглашений, потому что этому препятствует "партия войны", позиции которой в Верховной раде очень сильны. Об этом заявил в понедельник журналистам глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Юрий Бойко.
"На сегодня военная часть (минских договоренностей) в значительной степени выполнена, но политическая - заблокирована. Дело в том, что в парламенте существует очень сильная "партия войны" и именно она заблокировала все политические решения, которые должны сопровождать минские договоренности", - отметил Бойко.
Он призвал коллег по парламенту продолжить поиск механизмов для урегулирования конфликта на востоке Украины. "Мы должны сделать шаг вперед и принять законы, которые дадут возможность вернуть территории и людей (Донбасса). Это наша сознательная и последовательная позиция, и мы будем воплощать ее в жизнь", - подчеркнул лидер оппозиции.
Ранее в понедельник первый заместитель главы фракции от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Игорь Кононенко заявил, что Верховная рада не может внести изменения в Конституцию в части децентрализации, поскольку сейчас в парламенте нет необходимых для этого 300 голосов депутатов. По его словам, "этот вопрос стоит на повестке дня, но точно не на этой сессионной неделе".
На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Марк Эйро на пресс-конференции в Киеве заявил, что новая "дорожная карта" выполнения Минских договоренностей предусматривает возобновление работы над конституционной реформой и законом о выборах в Донбассе после установления "режима тишины".
Украина, согласно минским соглашениям, должна была предоставить провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) особый статус еще до конца 2015 года.