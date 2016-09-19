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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти Нью-Йорка назвали имя подозреваемого во взрыве. Им оказался 28-летний житель США Ахмад Хан Рахами.
Мужчина объявлен в розыск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня в официальном микроблоге полицейского управления в социальной сети Twitter.
Полиция также опубликовала фотографию мужчины. По словам мэра города Билла Де Блазио, Рахами может быть "вооружен и опасен".
Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.
WANTED: Ahmad Khan Rahami, 28, in connection to the Chelsea explosion. Call #800577TIPS with any information. pic.twitter.com/rBDQGfXwbh— NYPD NEWS (@NYPDnews) 19 сентября 2016 г.