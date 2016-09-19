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Власти Нью-Йорка назвали имя подозреваемого во взрыве

Международная панорама
19 сентября, 15:08 UTC+3
Им оказался 28-летний житель США Ахмад Хан Рахами
Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти Нью-Йорка назвали имя подозреваемого во взрыве. Им оказался 28-летний житель США Ахмад Хан Рахами.

Мужчина объявлен в розыск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня в официальном микроблоге полицейского управления в социальной сети Twitter.

Полиция также опубликовала фотографию мужчины. По словам мэра города Билла Де Блазио, Рахами может быть "вооружен и опасен".

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.

 

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