Власти Украины намерены получить от приватизации в 2017 году 17 млрд гривен

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины в проекте госбюджета на 2017 год предусмотрело поступления от приватизации в размере 17,1 млрд гривен (около $660 млн). Об этом говорится в тексте проекта госбюджета-2017, опубликованном на сайте Верховной рады.

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Согласно документу, кабинет министров в двухнедельный срок с момента вступления закона в силу должен утвердить перечень объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017 году.

В начале сентября правительство расширило перечень объектов, подлежащих приватизации.

В бюджете-2016 доход от приватизации также планировался на уровне 17,1 млрд гривен, однако, по данным Фонда государственного имущества (ФГИ), за восемь месяцев она принесла бюджету всего 60 млн гривен ($2,3 млн). Таким образом, на приватизации Украина в данный момент заработала лишь 0,35% от запланированной суммы. Эта сумма в два раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Между тем глава Фонда Игорь Билоус ранее заявлял, что благодаря аукционам госбюджет получит как минимум 20 млрд гривен.

В конце августа правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики одобрил приватизацию ряда предприятий, в том числе "Турбоатома", "Электротяжмаша", "Объединенной горно-химической компании", Государственной продовольственно-зерновой корпорациии и государственной доли в "Запорожском титано-магниевом комбинате". Всего в 2016-2017 годах планируется приватизировать 330 предприятий, сообщила замминистра экономического развития и торговли Юлия Ковалив. Основной объект для приватизации в нынешнем году - 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ). Стартовая цена пакета акций ОПЗ будет составлять $150 млн.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал приватизацию приоритетной реформой, а также потребовал от парламента расширить список объектов для продажи.