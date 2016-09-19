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Клинтон: террористические угрозы для США "реальны", но и решимость отразить их тоже

Международная панорама
19 сентября, 18:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
По словам кандидата в президенты страны от демократов, стране "нужно улучшить визовую систему" и более строго отсеивать желающих въехать в США
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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Кандидат правящей Демократической партии США в президенты страны Хиллари Клинтон сделала в понедельник заявление по поводу серии взрывов, происшедших в выходные дни в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Она подчеркнула, что "эта угроза реальна", но то же самое можно сказать и о "решимости" США с нею справиться. "Американцев не запугать, - сказала Клинтон. - Мы победим".

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По поводу иммиграции она добавила, что стране "нужно улучшить визовую систему" и более строго отсеивать желающих въехать в США. По существу это перекликается с призывами республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, который предлагает вообще приостановить на некоторое время прием людей из стран, представляющих повышенную террористическую опасность.

По мнению американских политологов, любые события, напоминающие о реальности террористических угроз для США, в контексте предвыборной борьбы в целом льют воду на мельницу Трампа. Хотя Клинтон с этим, разумеется, не согласна. "Мы знаем, - сказала она сегодня, - что риторика, исходящая от Дональда Трампа, используется террористами и, в частности, ИГИЛ (экстремистское "Исламское государство", ИГ, запрещено в России), поскольку те стремятся создать впечатление, будто идет война против ислама". Трамп со своей стороны не раз публично заявлял, что появление на свет ИГ - это следствие "провальной политики" самой Клинтон на посту госсекретаря США и всей администрации Барака Обамы.

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В результате субботнего взрыва в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере 29 человек. Позже власти нашли неподалеку не сработавшее взрывное устройство. В Нью-Джерси помимо взорвавшегося найдено было еще несколько взрывных устройств, там пострадавших, насколько известно, не было. В понедельник власти США объявили о вероятной причастности к терактам 28-летнего Ахмада Хана Рахами.

Клинтон пообщалась с журналистами в Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) перед отъездом на предвыборные встречи с избирателями в Филадельфию (штат Пенсильвания).

В последнее время Трамп практически нагнал Клинтон по популярности среди избирателей. По совокупности опросов средний разрыв между соперниками составляет сейчас менее 1 процентного пункта в пользу Клинтон. А в ряде ключевых штатов, включая Флориду и Огайо, республиканец теперь лидирует.

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