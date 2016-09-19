Опрос: Трамп опережает Клинтон на семь процентных пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу - кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон - на семь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные итоги общенационального опроса, проведенного газетой The Los Angeles Times и исследовательской службой Университета Южной Калифорнии. Трампа, согласно опросу, готовы поддержать 48%, а Клинтон - 41%.

По оценке The LA Times, нынешний результат - "один из лучших для Трампа за весь период после выдвижения его официальным кандидатом республиканцев на пост президента". "Избиратели, придерживающиеся разных политических взглядов, все чаще считают возможной победу Трампа на выборах, - отметила газета. - Это, в свою очередь, может привести к росту числа избирателей на участках в день голосования".

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