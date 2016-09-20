Премьер-министр Украины выступил за отмену "закона Савченко"

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за отмену или изменение "закона Савченко", который предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы. Об этом он сообщил эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Правительство в ближайшее время инициирует отмену "закона Савченко" или его изменение. Закон упростил ответственность преступников и дал возможность десяткам тысяч выйти на свободу. Этих людей выпускают, и они снова начинают убивать, грабить и насиловать", - подчеркнул премьер-министр.
В конце прошлого года Верховная рада приняла закон авторства Надежды Савченко "О внесении изменения в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания". Документ предусматривает зачисление срока предварительного заключения в срок отбывания наказания по схеме, согласно которой один день в следственном изоляторе приравнивается к двум дням в тюрьме.
К настоящему моменту под его действие попали около 40 тысяч человек, в числе которых на свободе оказались лица, осужденные за тяжкие преступления. Генеральная прокуратура Украины уже выступила за внесение изменений в "закон Савченко", поскольку считает его опасным для общества.
В Главном управлении полиции Киева констатировали, что "закон Савченко" подстегнул рост преступности на Украине. По словам главы ведомства Андрея Крищенко, его сотрудникам уже приходилось задерживать людей, которые совершали преступления, затем выходили на свободу благодаря этому закону, а затем вновь совершали аналогичные преступления.