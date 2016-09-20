Обама считает, что к концу года будет достигнут прогресс по удерживаемому ИГ Мосулу

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама считает, что к концу года будет достигнут прогресс в отношении удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) иракского города Мосул. Об этом хозяин Белого дома сообщил в понедельник во время переговоров с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.
Обама "надеется, что к концу года будет достигнут прогресс по Мосулу", приводит слова главы государства агентство Reuters. Аль-Абади же выразил надежду на то, что Мосул будет освобожден от террористов уже в следующем месяце.
Президент также отметил, что борьба с экстремистами за город будет трудной, но он уверен, что иракские войска и поддерживающие их силы "будут иметь возможность быстро продвигаться вперед". Обама подчеркнул необходимость восстановить Мосул таким образом, чтобы "экстремисты не смогли в него вернуться". Глава государства пообещал попросить Конгресс США и другие страны поддержать усилия, которые прилагает Багдад в деле борьбы с террористами и восстановления страны. Он также выразил надежду, что к концу года Ирак может добиться успехов в экономическом развитии.
Второй по величине иракский город Мосул, население которого превышает 500 тыс. человек, боевики ИГ считают своей столицей в Ираке. Он был оставлен правительственными войсками практически без боя при нападении на него формирований ИГ 10 июня 2014 года. По оценкам военных специалистов, в настоящее время в городе может быть сосредоточено до 10 тыс. боевиков террористической группировки.