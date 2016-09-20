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Подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке обвинят в покушении и незаконном владении оружием

Международная панорама
20 сентября, 0:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Всего, по данным Reuters, 28-летнему Ахмаду Хану Рахами будут предъявлены обвинения по семи пунктам
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти США решили предъявить подозреваемому в причастности к взрыву в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен обвинения в попытке убийства и незаконном владении оружием. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Нью-Йорка.

По их данным, 28-летнему Ахмаду Хану Рахами будут предъявлены обвинения по семи пунктам. Пять из них касаются попытки покушения на жизнь людей, остальные два - незаконного владения оружием. Судя по всему, на первом этапе обвинения ограничиваются обстоятельствами задержания афганца, которое было проведено в городе Линден (штат Нью- Джерси) и сопровождалось ранением двух сотрудников полиции. Сам подозреваемый был ранен в правое плечо.

Ранее Рахами был объявлен в розыск по подозрению в причастности к взрыву в центральном районе Нью-Йорка. Согласно заявлению ФБР, "Рахами является гражданином США афганского происхождения". Он родился в Афганистане 23 января 1988 года и, по данным телекомпании Си-эн-эн, в последние годы неоднократно посещал эту страну. Афганец не внушал опасений американским властями и не числился у них "на заметке".

По данным Reuters, Рахами проживал в американском городе Элизабет (штат Нью-Джерси) и хорошо известен его властям и населению. В 2011 году он судился с городским советом, который, рассмотрев многочисленные жалобы соседей, обязал афганца прекращать работу принадлежавшего ему семейного ресторанчика ровно в 22:00. Рахами обвинил власти в дискриминации и преследовании по признаку вероисповедания и расовой принадлежности. Члены городского совета и полицейские отрицали обвинения, тяжба завершилась без выдвижения обвинительного приговора.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.

В понедельник на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот пытался их обезвредить.

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