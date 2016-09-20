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У ООН нет данных о жертвах обстрела гуманитарного конвоя в Сирии

Международная панорама
20 сентября, 1:13 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на сирийских правозащитников, что в результате обстрела погибли 12 гуманитарных сотрудников
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ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН не может подтвердить информацию о погибших в результате обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подтвердил, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявших помощь ООН и Сирийского арабского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. "Ситуация продолжает развиваться и в данный момент мы не в состоянии независимо проверить информацию жертвах", - сказал Дюжаррик.

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По словам официального представителя генсека, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтвердили ООН, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий. Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на сирийских правозащитников, что в результате обстрела погибли 12 гуманитарных сотрудников.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен выразил глубокую обеспокоенность по поводу инцидента. Он в очередной раз призвал все стороны сирийского конфликта "принять все необходимые меры для защиты гуманитарных сотрудников, мирных жителей и гражданской инфраструктуры, как этого требует международное гуманитарное право".

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" (позднее переименована в "Джебхат Фатх аш-Шам") вели на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции сирийской армии. "Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов, - отметили в Центре. - Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо".

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими в понедельник возложил ответственность за обстрел на сирийские правительственные войска. "Это еще одно подтверждение того, что у сирийского режима плохие намерения", - утверждал он.

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