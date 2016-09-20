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Госдеп: Лавров и Керри проведут двустороннюю встречу во время ГА ООН

Международная панорама
20 сентября, 1:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В пресс-службе ведомства указали, что встреча состоится "на этой неделе", но не уточнили, когда именно
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут на этой неделе двустороннюю встречу на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил в понедельник журналистам в Нью-Йорке заместитель начальника пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

"Уверяю, что они, вероятнее всего, встретятся в связи с работой Международной группы поддержки Сирии (МГПС), однако у них также будет и двусторонняя встреча", - ответил Тонер на вопрос о том, когда смогут лично переговорить Лавров и Керри. Он указал, что встреча состоится "на этой неделе", но не уточнил, когда именно.

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Тонер также констатировал, что главы внешнеполитических ведомств США и РФ "в течение последней недели были в тесном контакте после того, как вступило в силу соглашение" по Сирии. Лавров и Керри ранее согласовали в Женеве пакет документов, призванных установить режим прекращения огня в Сирии. С 12 сентября перемирие вступило в силу, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что перемирие постоянно нарушается оппозицией.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин 16 сентября заявил, что Лавров и Керри проведут встречи в Нью- Йорке на полях общеполитической дискуссии ГА ООН, которая продлится с 20 по 26 сентября. "Они все время будут встречаться", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, когда именно состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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