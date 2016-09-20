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Израильские солдаты застрелили напавшего на них палестинца на Западном берегу

Международная панорама
20 сентября, 9:28 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Мужчина попытался ударить ножом солдата на блокпосту к западу от Хеврона
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентбяря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские солдаты застрелили во вторник напавшего на них с ножом палестинца в районе крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера.

"Нападавший попытался ударить ножом солдата на блокпосту к западу от Хеврона", - указал Лернер. По его словам, "находившиеся на КПП солдаты застрелили палестинца".

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния резко обострилась в середине сентября 2015 года. За год в результате более 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты 40 израильтян, еще 450 были ранены.

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