Израильские солдаты застрелили напавшего на них палестинца на Западном берегу

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентбяря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские солдаты застрелили во вторник напавшего на них с ножом палестинца в районе крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера.
"Нападавший попытался ударить ножом солдата на блокпосту к западу от Хеврона", - указал Лернер. По его словам, "находившиеся на КПП солдаты застрелили палестинца".
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния резко обострилась в середине сентября 2015 года. За год в результате более 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты 40 израильтян, еще 450 были ранены.