СМИ: в Турции выдан ордер на арест более 140 человек, подозреваемых в связях с Гюленом

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Турецкая прокуратура выдала ордер на арест 141 человека, которые подозреваются в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и его "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО). Об этом сообщила во вторник газета Cumhuriyet.

По ее данным, операция по их задержанию началась во вторник рано утром сразу в 15 уездах страны. В число подозреваемых входят в основном преподаватели и врачи.

Как установила Национальная разведывательная организация Турции (MIT), сторонники Гюлена ведут переговоры между собой с помощью мобильного приложения ByLock для обмена сообщениями (используется пользователями операционных систем Android, Windows Phone и Blackberry).

Попытка госпереворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тыс. получили ранения.

Анкара заявляет, что прямую ответственность за попытку переворота несет Гюлен, с 1999 года проживающий в США, и члены ФЕТО. В результате начатых властями после попытки путча чисток госаппарата на данный момент под арестом находятся 16 тыс. человек, обвиненных в связях с ФЕТО. Более 81 тыс. госслужащих временно отстранены от работы или уволены.