СМИ: вице-губернатор провинции Измир задержан по подозрению в связях с Гюленом

АНКАРА, 20 сентября. /Корр.ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция Турции во вторник задержала вице-губернатора провинции Измир Мехмета Суата Ильхана по подозрению в его причастности к деятельности "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Ильхан был задержан по санкции Генпрокуратуры Измира, которая расследует деятельность ФЕТО. Ранее вице-губернатор был отстранен от работы, но только сейчас власти выписали ордер на его задержание. Он передан в отдел по борьбе с терроризмом Управления безопасности города, где дает показания.

После попытки путча 15 июля власти Турции начали масштабные чистки на местах, и со своих должностей были сняты сотни руководителей. В Измире, в частности, был отстранен от должности другой вице-губернатор - Уфук Сечильмиш - и глава управы уезда Мендерес Ахмет Уфук Хасчакал.

ФЕТО - собирательное название ряда организаций, которые связаны с движением "Хизмет" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его лично и его сторонников Анкара обвиняет в организации путча 15 июля. В конце июля в рамках мер противодействия ФЕТО власти Турции в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами" и сняли с должностей представителей властей в регионах, в том числе и из числа членов правящей партии.

Попытка госпереворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тыс. получили ранения.