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Второй "Мистраль" прибудет к берегам Египта 6 октября

Международная панорама
20 сентября, 17:02 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Вертолетоносец перед тем, как направиться на базу ВМС Египта, примет участие в совместных с ВМС Франции морских учениях
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КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Второй приобретенный Египтом у Франции вертолетоносец типа "Мистраль" прибудет к берегам арабской республики 6 октября. Об этом сообщил новостной портал "Ахбар аль-Яум".

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Ожидается, что универсальный десантный корабль (УДК) "Анвар Садат" - ENS Anwar Sadat 1020, первоначально построенный для России и названный "Севастополь", уже в ближайшие дни покинет французский Сен-Назер. Перед тем, как направиться на базу ВМС Египта Рас-эт-Тин в Александрии, он примет участие в совместных с ВМС Франции морских учениях, на которых, в частности, будут отработаны палубные взлеты и посадки с участием французских вертолетов, а также операции по планированию и управлению боевыми действиями. Достигнув египетского побережья, второй "Мистраль" присоединиться к празднованиям 6 октября - годовщины начала арабо-израильской войны 1973 года.

Первый УДК "Гамаль Абдель Насер" (ENS Gamal Abdel Nasser 1010, изначально "Владивосток"), получивший название в честь второго президента Египта (1954-1970), был передан стране 2 июня. По пути на базу в Александрии, куда он прибыл 23 июня, он также участвовал в совместных с Францией военных учениях в Средиземном море.

Франция заключила контракт с Россией на строительство "Мистралей" для российского ВМФ летом 2011 года. В 2014 году Париж заморозил поставку кораблей в связи с ситуацией на Украине, а в августе 2015 года контракт был расторгнут сторонами. По достигнутой договоренности, России возвращалась сумма в размере порядка €949 млн, а также установленное на кораблях российское оборудование, после чего Франция смогла распоряжаться кораблями по своему усмотрению. Вскоре после этого "Мистрали" приобрел Египет - договор был подписан в Каире в октябре.

В настоящее время РФ и Египет обсуждают поставку систем связи и управления для "Мистралей". Также не исключен контракт на вертолеты Ка-52К - палубной модификации Ка-52 "Аллигатор", разработанной специально под вертолетоносцы этого типа. Ранее помощник президента по ВТС Владимир Кожин сообщил ТАСС, что Москва и Каир продолжают переговоры, однако никаких контрактов пока нет.

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