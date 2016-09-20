Обама: конфликт в Сирии нельзя разрешить военными методами

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Вашингтон намерен использовать дипломатию в Сирии, а не решать конфликт военными методами. Об этом во вторник заявил президент США Барак Обама, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В таком месте, как Сирия, где нельзя добиться военной победы раз и навсегда, мы намерены вести сложную дипломатическую работу, направленную на прекращение насилия, доставку помощи нуждающимся, а также на поддержку тех, кто стремится к политическому урегулированию", - сказал он.
По словам Обамы, во всем регионе США призывают все стороны проявлять гуманность и отказаться от ведения войн чужими руками, что лишь приводит к большей нестабильности. Он также предупредил о том, что экстремизм продолжит проникать в другие страны. "Мир слишком мал для того, чтобы мы могли просто построить стену и не допустить его влияния на наше общество", - резюмировал глава государства.