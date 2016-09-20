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Олланд: трагедия в Сирии станет позором для истории, если конфликт не будет урегулирован

Международная панорама
20 сентября, 21:08 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
Как подчеркнул президент Франции, страна настаивает на скорейшем начале мирного процесса в Сирии в соответствии договоренностями, достигнутым в 2012 году в Женеве
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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт в Сирии станет одной из самых позорных страниц мировой истории, если мировое сообщество не сумеет как можно скорее найти решение по его урегулированию. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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"Эта сирийская трагедия войдет в историю как позор для мирового сообщества, если мы не положим ей конец как можно скорее. Алеппо сегодня - это город-мученик, который останется в памяти народов, как город-мученик: тысячи детей гибнут под бомбами, множество людей голодают, гуманитарные конвои подвергаются нападениям, используется химическое оружие. У меня на это все одно слово: хватит", - заявил он.

Как подчеркнул Олланд, Франция настаивает на скорейшем начале мирного процесса в Сирии в соответствии договоренностями, достигнутым в 2012 году в Женеве. У Франции, указал он, четыре требования: "навязать режим прекращения огня, согласно принятым решениям; обеспечить незамедлительную доставку гуманитарной помощи в Алеппо и другие города-мученики; обеспечить возобновление политических переговоров согласно принципам, которые были установлены уже в 2012 году; наказать за использование химического оружия".

"Если мы сейчас примем эти решения и будем действовать, для Сирии будет найдено решение. Более того - возникнет надежда для беженцев и вынужденных переселенцев, наконец, будут предприняты шаги, которые позволят Сирии сохранить территориальную целостность", - добавил Олланд.

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