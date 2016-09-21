США готовы предоставить Украине новые кредитные гарантии на $1 млрд

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джозеф Байден на переговорах с президентом Украины Петром Порошенко, которые прошли на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, указал, что Вашингтон готов предоставить Киеву кредитные гарантии на $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Вице-президент Байден проинформировал о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, поскольку Украина выполнила все необходимые условия", - говорится в сообщении. В этом контексте Порошенко отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы.

Собеседники также обсудили ситуацию в Донбассе и процесс выполнения минских соглашений. Порошенко и Байден договорились активизировать дипломатические усилия на этом направлении.

В начале сентября министр финансов Украины Александр Данилюк сообщал, что Вашингтон до конца месяца может предоставить Киеву очередные кредитные гарантии в размере $1 млрд. В течение 2014 и 2015 годов Украина уже получила от США кредитные гарантии на сумму $2 млрд.

На прошлой неделе Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Киев ожидает получить от МВФ до конца года еще один транш, размер которого может составить $1,3 млрд.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 12 февраля 2015 года участники переговоров контактной группы в Минске подписали ранее согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" документ, предусматривающий прекращение огня в Донбассе с 15 февраля. Переговоры "нормандской четверки" в составе президентов РФ, Украины и Франции, а также канцлера ФРГ продолжались в Минске в разных форматах (в узком составе и с участием членов делегаций) с вечера 11 февраля в общей сложности около 16 часов. Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст