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Украинские шахтеры устроили акцию протеста у Верховной рады против закрытия шахт

Международная панорама
21 сентября, 10:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС
Протестующие стучали шахтерскими касками, требуя от депутатов обратить внимание на критическое состояние в топливно-энергетическом комплексе Украины
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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Митинг с участием около 150 шахтеров, выступающих против закрытия шахт на Украине, прошел у здания Верховной рады. Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС с места события.

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"В стране нет четкой энергетической стратегии, прекращена государственная поддержка угле- и торфодобывающих предприятий. Мы живем с систематической задолженностью по зарплате. Мы выступаем против безосновательного закрытия шахт", - заявил один из участников акции.

Протестующие стучали шахтерскими касками, требуя от депутатов обратить внимание на критическое состояние в топливно-энергетическом комплексе Украины. В частности, они потребовали срочного принятия законопроекта №4744 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2016 год", в котором идет речь о поддержке государственных угледобывающих предприятий и частичном покрытии расходов по себестоимости угольной продукции.

Акцию протеста поддержали Свободный профсоюз железнодорожников Украины, Свободный профсоюз медицинских работников Украины, профсоюз бортпроводников Украины, металлургов.

В последнее время украинские шахтеры неоднократно собирались на акции протеста перед зданием парламента. Однако предыдущие митинги, главным образом, касались требований о погашении долгов по заработной плате. Часть горняков объявляла голодовку. Позднее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил о почти полном погашении долгов перед шахтерами.

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