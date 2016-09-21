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Пан Ги Мун: Парижское соглашение по климату ратифицировали 60 стран

Международная панорама
21 сентября, 16:10 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Генсек ООН пояснил, что документ пока не может вступить в силу, поскольку на долю этих государств не приходится необходимых 55% от общего объема выбросов парниковых газов в атмосферу
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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Число стран, присоединившихся к Парижскому соглашению по климату, достигло 60, однако документ пока не может вступить в силу, так как на долю этих государств не приходится необходимых 55% от общего объема выбросов парниковых газов в атмосферу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по итогам специального мероприятия по ратификации международного договора, состоявшегося в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

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На встрече необходимые документы для присоединения к Парижскому соглашению передали около 30 государств, в том числе Албания, Белоруссия, Бразилия, Исландия, Мадагаскар, Мексика, Панама, Сингапур, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

"На данный момент участниками соглашения стали 60 стран, на долю которых приходится 47,5% (выбросов). Нам осталось еще 7,5%. Но мы преодолели другой порог - в 55 государств (необходимых для вступления документа в силу)", - объявил генсек ООН.

По его словам, в ближайшие месяцы соглашение обещали ратифицировать еще несколько стран, в том числе Казахстан и Польша, а также ряд государств - членов Евросоюза.

"С учетом присоединившихся к соглашению 60 стран этих обязательств будет достаточно, чтобы преодолеть необходимый порог в 55%. Поэтому я уверен, что Парижское соглашение вступит в силу до конца года", - сказал Пан Ги Мун.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.

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