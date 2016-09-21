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В Марокко предотвращен готовившийся сторонниками ИГ теракт

Международная панорама
21 сентября, 16:26 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Нарушить планы террористов удалось после ареста троих членов преступной ячейки
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РАБАТ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокканские спецслужбы сумели предотвратить крупномасштабный теракт, который готовились совершить на территории королевства экстремисты, являвшиеся приверженцами идеологии террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в коммюнике МВД Марокко, поступившем в представительство ТАСС в Рабате.

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Нарушить планы террористов удалось после осуществленного ранее ареста троих членов преступной ячейки, которые действовали на севере страны - в городах Мдик и Танжер, уточняет МВД.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. ЦБСР подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства.

По данным следствия, члены нейтрализованной ячейки "собирались совершить серию масштабных терактов, которые должны были послужить началом в череде разрушительных операций, направленных против безопасности и стабильности Марокко". В дальнейшем "террористы намеревались объявить королевство провинцией, подчиняющейся ИГ", говорится в коммюнике министерства.

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