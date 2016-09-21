В Марокко предотвращен готовившийся сторонниками ИГ теракт

Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопаркМосква 21 сентября, 16:55
Глеб Самойлов обжалует решение суда, разрешившего его брату исполнять 172 песни группыКультура 21 сентября, 16:54
"Норникель" удвоит перевозки через Мурманск, реконструирует причал за 1,5 млрд рублейТранспорт 21 сентября, 16:52
ЦСКА проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 16:52
Кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 из фильма "Назад в будущее" поступят в продажу 28 ноябряОбщество 21 сентября, 16:51
Лыжник Легков принимал препараты от астмы без диагнозаСпорт 21 сентября, 16:36
Проект завода по выращиванию осетровых предложит Кубань на форуме в СочиЭкономика и бизнес 21 сентября, 16:36
Игорь Трунов лишен адвокатского статуса за нарушение норм профессиональной этикиОбщество 21 сентября, 16:33
СМИ: De Beers ввела в строй крупнейший за последнее десятилетие алмазный рудникЭкономика и бизнес 21 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокканские спецслужбы сумели предотвратить крупномасштабный теракт, который готовились совершить на территории королевства экстремисты, являвшиеся приверженцами идеологии террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в коммюнике МВД Марокко, поступившем в представительство ТАСС в Рабате.
Нарушить планы террористов удалось после осуществленного ранее ареста троих членов преступной ячейки, которые действовали на севере страны - в городах Мдик и Танжер, уточняет МВД.
Операция по задержанию была проведена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. ЦБСР подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства.
По данным следствия, члены нейтрализованной ячейки "собирались совершить серию масштабных терактов, которые должны были послужить началом в череде разрушительных операций, направленных против безопасности и стабильности Марокко". В дальнейшем "террористы намеревались объявить королевство провинцией, подчиняющейся ИГ", говорится в коммюнике министерства.