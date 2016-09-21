В Марокко предотвращен готовившийся сторонниками ИГ теракт

РАБАТ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокканские спецслужбы сумели предотвратить крупномасштабный теракт, который готовились совершить на территории королевства экстремисты, являвшиеся приверженцами идеологии террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в коммюнике МВД Марокко, поступившем в представительство ТАСС в Рабате.

Нарушить планы террористов удалось после осуществленного ранее ареста троих членов преступной ячейки, которые действовали на севере страны - в городах Мдик и Танжер, уточняет МВД.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. ЦБСР подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства.

По данным следствия, члены нейтрализованной ячейки "собирались совершить серию масштабных терактов, которые должны были послужить началом в череде разрушительных операций, направленных против безопасности и стабильности Марокко". В дальнейшем "террористы намеревались объявить королевство провинцией, подчиняющейся ИГ", говорится в коммюнике министерства.