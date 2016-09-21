Порошенко настаивает на ограничении права вето постоянных членов СБ ООН

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз выступил за ограничение использования права вето постоянными членами Совета безопасности ООН. Выступая на сессии Генеральной ассамблеи организации, он заявил, что такое ограничение должно прежде всего распространяться на принятие решений в сфере предупреждения и разрешения конфликтов.
"Существует абсолютно неотложная и критическая необходимость реформирования Совета Безопасности, прежде всего в плане применения права вето. Ни одно вето не должно блокировать действия Совета, когда он должен реагировать на ситуации, связанные с массовыми преступлениями", - сказал он.
С таким же призывом об ограничении права вето членов Совбеза ООН Порошенко уже выступал в прошлом году на заседании Генассамблеи ООН. Объясняя свою позицию, украинский президент и на этот раз использовал тезис о нарушениях международного права со стороны России.
Значительную часть выступления он посвятил перечислению якобы имеющих место многочисленных примеров "агрессивных действий Москвы" на международной арене. При этом он коснулся не только ситуации в Донбассе, где Киев, по словам президента, "строго придерживается мирного плана, а Кремль сопротивляется ему". Порошенко также интерпретировал кризис в Сирии через призму "преступных действий" России.
Отдельно он остановился и на положении в Крыму, который якобы страдает от "репрессивной политики" Москвы. В этой связи президент Украины анонсировал планы Киева в текущем году вынести вопрос о правах человека в Крыму на одно из заседаний Генеральной ассамблеи с целью принятия соответствующей резолюции, а также призвал всех членов ООН не признавать недавние выборы на полуострове.
18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.
Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.