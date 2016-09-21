Супруга экс-президента Франции Жака Ширака госпитализирована в Париже

ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бернадетт Ширак, супруга экс-президента Франции Жака Ширака, была госпитализирована в Париже.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на членов семьи Шираков.

Госпитализация проведена "для того, чтобы Бернадетт могла немного отдохнуть и оправиться от нагрузки", заявили ее родственники.

Сам Жак Ширак с минувшего воскресенья был помещен в госпиталь Пиьет-Сальпетриер в связи с легочной инфекцией. Позднее в некоторых СМИ появились новости о его кончине, что вызвало возмущение у родственников. "Жак Ширак госпитализирован в связи с инфекцией легких, к этому нечего добавить. Врачи лечат его от легочной инфекции, и я могу только выразить удовлетворение их высоким профессиональным уровнем", - заявил зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

"Я настоятельно требую, чтобы Ширака оставили в покое", - подчеркнул он, напомнив СМИ о необходимости соблюдать "принципы гуманизма и уважения человеческой личности".