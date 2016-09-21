Директор нацразведки США: РФ давно пытается вмешаться в выборы в Штатах

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия пытается оказать влияние на предвыборный процесс в США, начиная с шестидесятых годов прошлого столетия, "это не должно никого шокировать". С таким утверждением выступил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на мероприятии, организованном газетой The Washington Post, видеозапись с которого размещена на сайте газеты.
"На самом деле история того, как россияне пытаются вмешаться или повлиять на выборы, длится давно, с шестидесятых годов", - сказал он, сославшись на документы, согласно которым Москва "тем или иным образом пытается повлиять на выборы в Соединенных Штатах". "В России есть традиция: вмешиваться в свои выборы и чужие, это не должно никого шокировать", - утверждал Клэппер. Он уточнил, что, еще до распространения цифровых технологий, "они переводили деньги оппозиционным кандидатам, применяли дезинформацию".
По его словам, "драматизм" заключается в том, что "теперь у них есть инструменты для работы в киберпространстве". Клэппер не стал давать конкретных комментариев или сообщать об итогах расследования недавних взломов компьютеров Демократической партии, в совершении которых здесь многими подозреваются некие российские хакеры. Однако, продолжил он, министр национальной безопасности США Джей Джонсон активно взаимодействует с властями на местах с тем, чтобы "предложить наилучшие решения для обеспечения безопасности" выборов, особенно "если это связано с интернетом". Клэппер напомнил, что избирательная система в США децентрализована, что делает взлом на национальном уровне невозможным.
На мероприятии также поднималась тема судьбы бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, который три года назад сообщил о применяемой в ведомстве программе массовой прослушки в США и за рубежом. Главе нацразведки был задан вопрос, не пойдет ли Вашингтон на судебное соглашение со Сноуденом, если он передаст властям информацию, полученную им в России. "Нет, чем больше проходит времени, тем все меньше становится стимулов для каких-либо переговоров (о сделке)", - ответил Клэппер.
Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.