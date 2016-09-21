ООН заявила, что готова возобновить наземные гуманитарные операции в Сирии

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН готова к возобновлению наземных гуманитарных операций в Сирии, приостановленных после обстрела одной из автоколонн с помощью 19 сентября. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Подготовка к отправке конвоев возобновилась. Мы готовы доставить помощь в осажденные и труднодоступные районы в кратчайшие сроки", - сказал он. "Мы дожидаемся разрешений, которые нам необходимы для того, чтобы направить конвои", - добавил собеседник агентства.

Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца подвергся обстрелу в районе Алеппо 19 сентября. Как сообщили во всемирной организации, были уничтожены или повреждены 18 из 31 грузовика в составе автоколонны. На следующий день ООН объявила о приостановке наземных гуманитарных операций в Сирии. Тем не менее, Всемирная продовольственная программа в тот же день провела плановую операцию по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в осажденный город Дейр-эз-Зор с помощью парашютных платформ.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня осудил обстрел автоколонны с гуманитарной помощью и призвал провести расследование инцидента. Ранее он заявил, что те, кто стоят за этим нападением, - трусы.

Администрация США возложила вину за обстрел на Россию. В МИД РФ такие утверждения категорически опровергли, заявив, что ни Москва, ни Дамаск не причастны к нападению на конвой. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр-эз-Зором", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.