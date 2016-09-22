Опрос: Клинтон опережает Трампа на 6 пунктов по популярности среди избирателей США

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности среди американских избирателей своего республиканского соперника по предвыборной кампании, миллиардера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты нового общенационального опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с газетой The Wall Street Journal.

Согласно последним данным, за Клинтон на выборах в ноябре готовы отдать голоса 43% опрошенных, Трампа намереваются поддержать 37% респондентов. Таким образом экс- госсекретарь опережает миллиардера на шесть процентных пунктов. Как отмечает "Уолл-стрит джорнэл", это самый большой отрыв для Клинтон с конца августа, когда разница с ее соперником составляла пять пунктов в пользу экс- госсекретаря.

Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон пользуется поддержкой 9% американцев, а претендентка от партии "зеленых" Джилл Стейн - всего 3%. При этом по итогам отдельного опроса, в котором респондентам было предложено выбрать лишь из двух основных кандидатов, Клинтон опередила Трампа на семь пунктов (48% против 41% голосов).

Как подчеркнули организаторы опроса, Клинтон удается опережать миллиардера, несмотря на проблемы, с которыми в последнее время столкнулась ее кампания. Это, в частности, касается здоровья экс-госсекретаря. Около двух недель назад на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Клинтон почувствовала себя плохо, после чего предвыборный штаб сообщил, что у нее диагностирована пневмония. Демократке пришлось пройти трехдневный курс лечения, прежде чем она смогла возобновить участие в предвыборных мероприятиях.

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