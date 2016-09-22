В Марокко арестован активист ИГ, готовивший теракты на территории королевства

РАБАТ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокканские спецслужбы арестовали активиста террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал совершить теракты на территории королевства. Об этом говорится в коммюнике министерства внутренних дел Марокко, поступившем в среду вечером в представительство ТАСС в Рабате.

Связанный с ИГ опасный преступник, отметили в МВД, вел незаконную деятельность в окрестностях города Мекнес (север страны). Он был вовлечен в планирование терактов, которые должны были быть совершены в Марокко.

Арестованный активист "восхвалял идеологию ИГ и имел большой опыт в изготовлении взрывчатых веществ, приводимых в действие дистанционно", сообщает министерство. По данным следствия, целями террориста должны были стать "стратегические объекты в Марокко, а также туристические места".

Операция по задержанию была проведена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. ЦБСР подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства.

Ранее в среду МВД сообщило, что силовики сумели предотвратить крупномасштабный теракт, который готовились совершить на территории королевства экстремисты, являвшиеся приверженцами идеологии ИГ. Нарушить планы террористов удалось после осуществленного ареста троих членов преступной ячейки, которые действовали на севере страны - в городах Мдик и Танжер.

По данным следствия, члены нейтрализованной ячейки "собирались совершить серию масштабных терактов, которые должны были послужить началом в череде разрушительных операций, направленных против безопасности и стабильности Марокко". В дальнейшем "террористы намеревались объявить королевство провинцией, подчиняющейся ИГ", говорилось в коммюнике министерства.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье