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МИ-6 наймет на работу дополнительно тысячу сотрудников для противостояния ИГ

Международная панорама
22 сентября, 3:25 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Штат службы внешней разведки планируется увеличить на тысячу человек в течение ближайших пяти лет
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ЛОНДОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская служба внешней разведки МИ-6 наймет на работу дополнительно тысячу новых сотрудников для противостояния угрозам, исходящим от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в среду сообщила электронная версия газеты The Daily Telegraph.

Издание обращает внимание на заявление главы МИ-6 Алекса Янгера, сделанное в США в ходе конференции по вопросам безопасности, в котором он сообщил о "значительных улучшениях в борьбе с терроризмом". В то же время он признал, что пока наблюдаются "слабые признаки того, что столь продолжительная угроза вскоре исчезнет". В итоге спецслужбы намерены нанять на работу больше тайных агентов. В МИ-6 планируется увеличить штат дополнительно на тысячу человек в течение ближайших пяти лет, подчеркивает газета.

Британские власти планируют до 2021 года потратить в общей сложности £2,5 млрд ($3,25 млрд) на финансирование контртеррористических подразделений. Как ранее заявили в МВД Соединенного Королевства эти траты предусматривают также развитие агентурной сети. Это включает привлечение дополнительно 1,9 тысяч сотрудников МИ-5 (ведомство контрразведки) и Центра правительственной связи, а также усиление группы экспертов по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, Южной Азии, в Северной и Черной Африке.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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