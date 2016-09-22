Глава японского МИД посетит Москву перед визитом президента РФ в Японию

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Глава японского Министерства иностранных дел Фумио Кисида намерен посетить Москву перед предстоящим в декабре визитом в Японию президента РФ Владимира Путина. Министр сообщил об этом в четверг журналистам в Нью-Йорке после его беседы с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как отметил телеканал NHK, конкретные сроки поездки Кисиды будут согласованы позже. "Диалог с Россией важен, чтобы побуждать ее играть конструктивную роль по таким проблемам, стоящим перед международным сообществом, как Украина, Сирия, КНДР", - сказал японский министр.

Он также сообщил, что в ноябре Токио посетит первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, который проведет там заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Кисида является ее сопредседателем с японской стороны.

Заседание комиссии будет предшествовать запланированному на декабрь визиту в Японию президента РФ Владимира Путина, договоренность о котором была достигнута по итогам встречи на высшем уровне 2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Как заявил тогда японский премьер Синдзо Абэ, визит Путина в Японию состоится в конце текущего года, а их встреча пройдет 15 декабря в городе Нагато в префектуре Ямагути. Еще одна беседа лидеров двух стран может пройти, по словам японского премьера, в ноябре на саммите стран Азиатско- Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.