WSJ: США хотят направить в Ирак еще 500 военнослужащих для освобождения Мосула

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Пентагон планирует увеличить американский воинский контингент в Ираке, направив туда дополнительно до 500 военнослужащих. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета WSJ.
По ее данным, военачальники США намерены вскоре обратиться с соответствующим запросом к президенту Бараку Обаме. Как пишет газета, если глава Белого дома одобрит отправку дополнительных войск, они должны будут оказывать поддержку иракским силам, которые готовятся к операции по освобождению города Мосула на севере страны, уже более двух лет удерживаемого террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Предполагается, что вновь переброшенные военнослужащие, как и остальные расквартированные в Ираке американские военные, не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, сосредоточившись лишь на поддержке и подготовке местных сил, отмечает издание.
Таким образом, число воинского контингента США в Ираке официально составит в таком случае 4,9 тыс. человек. Однако, как отмечает WSJ в Багдаде также расквартированы еще около 1,5 тыс. американских военных, которых Пентагон отказывается признавать частью своего контингента в Ираке. С их учетом американское военное присутствие в этой ближневосточной стране будет доведено до 6,4 тыс. человек.
Освобождение Мосула - основная цель проводимой иракской армией совместно с курдами операции по восстановлению контроля над страной. Премьер-министра Ирака Хейдар Аль-Абади на встрече с президентом Обамой в Нью-Йорке в понедельник выражал надежду на освобождение города уже в октябре. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд впоследствии подтвердил, что иракские войска будут готовы к операции по освобождению Мосула как раз в следующем месяце.
Мосул, административный центр провинции Найнава, население которого превышает 500 тыс. человек, боевики ИГ считают своим оплотом в Ираке. Он был оставлен правительственными войсками во время наступления террористов 10 июня 2014 года. По оценкам военных специалистов, в настоящее время в городе может быть сосредоточено до 10 тыс. боевиков экстремистской группировки.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.