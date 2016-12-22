Экс-премьер Украины: Турчинов незаконно стал и. о. президента в 2014 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Передача полномочий президента Украины Александру Турчинову после государственного переворота в феврале 2014 года произошла вне конституционного поля и была незаконной. Об этом в Дорогомиловском суде Москвы заявил Сергей Арбузов, который до переворота возглавлял правительство страны.

"Я считаю, что произошел госпереворот, так как президента отстранили неконституционным способом, а Турчинова назначили и главой государства, и спикером Рады", - пояснил он.

Участники "майдана" захватили власть на Украине 22 февраля 2014 года. В тот же день после отставки Владимира Рыбака Турчинов занял кресло спикера Верховной рады, и под его руководством депутаты приняли так называемое постановление о самоустранении президента Виктора Януковича, который из-за угроз безопасности вынуждено покинул Киев. На следующий день, 23 февраля, Турчинов подписал постановление, которым возложил на себя обязанности президента. Это произошло без проведения конституционных процедур отстранения предыдущего президента от власти.

"Я имел связь с депутатами, которые были заблокированы в парламенте и под угрозами голосовали быстро и без обсуждения", - рассказал Арбузов. На вопрос о том, кто должен был занять место главы государства он ответил: "Если все объективно, то обязанности должен был исполнять премьер". По словам Арбузова, страна в тот момент не имела назначенного главы кабмина, а он был только временно исполняющим обязанности.

"По Конституции спикер Рады не может выполнять обязанности президента", - подчеркнул он.

Настойчивые рекомендации

В своих показаниях Арбузов также отметил многочисленные "рекомендации" подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, которые ему до переворота давали представители стран ЕС и американские политики. "В Вильнюсе и до Вильнюса (саммит ЕС, где ожидалось подписание - прим. ТАСС) были предложения ассоциацию подписать", - обратил он внимание суда. - Это были настойчивые рекомендации".

"Меня удивляло, что здание (кабмина - прим. ТАСС) было окружено и многие не могли ко мне попасть, а (представитель ЕС на Украине Ян - прим. ТАСС) Томбинский посещал меня ежедневно", - вспомнил он. Кроме того, Арбузов указал, что подобные переговоры с ним вели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, а также "практически все послы евростран".

Он добавил, что другой "настоятельной рекомендацией" был отказ от введения военного положения и вооружения сотрудников милиции боевым оружием.

Слушания в Москве

Дорогомиловский суд рассматривает иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом. Как отмечается в иске, политик надеется защитить свои права гражданина Украины в российском суде, руководствуясь принятой Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларацией прав человека, ратифицированной как Россией, так и Украиной.

Ранее суд заслушал показания бывшего президента Украины Виктора Януковича, который рассказал об обстоятельствах противостояния сотрудников правопорядка и участниками "майдана". Янукович, в частности, заявил, что ни он сам, ни руководство правоохранительных органов не отдавали приказов о применении оружия. Он также возложил вину за смерть милиционеров и участников беспорядков на лиц, которые были заинтересованы в свержении действовавшей на тот момент власти.

Свои свидетельства о событиях трехлетней давности также изложили ключевые чиновники времен президентства Януковича: бывший глава кабинета министров Николай Азаров, экс-руководитель президентской администрации Андрей Клюев, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-начальник Службы безопасности Украины Александр Якименко и бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка.