Билль о правах Хасана Роухани: шаг навстречу выборам или правам человека

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани представил на этой неделе состоящий из 120 пунктов документ, который некоторыми ближневосточными СМИ был назван "историческим". Роухани заявил, что новый билль о правах граждан будет способствовать реализации всех положений основополагающего документа государства — Конституции 1979 года. Президент обещал разработать документ еще в 2013 году в рамках предвыборной кампании, но представил в декабре 2016 года, за несколько месяцев до окончания его срока и очередных выборов главы правительства.

Материал подготовил Александр Мосесов