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Билль о правах Хасана Роухани: шаг навстречу выборам или правам человека

Международная панорама
22 декабря, 18:50 UTC+3
Глава иранского правительства представил первый в истории страны билль о правах граждан за полгода до президентских выборов
Материал из 1 страницы
Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани представил на этой неделе состоящий из 120 пунктов документ, который некоторыми ближневосточными СМИ был назван "историческим". Роухани заявил, что новый билль о правах граждан будет способствовать реализации всех положений основополагающего документа государства — Конституции 1979 года. Президент обещал разработать документ еще в 2013 году в рамках предвыборной кампании, но представил в декабре 2016 года, за несколько месяцев до окончания его срока и очередных выборов главы правительства.

Материал подготовил Александр Мосесов

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