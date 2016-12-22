Билль о правах Хасана Роухани: шаг навстречу выборам или правам человека

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Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани представил на этой неделе состоящий из 120 пунктов документ, который некоторыми ближневосточными СМИ был назван "историческим". Роухани заявил, что новый билль о правах граждан будет способствовать реализации всех положений основополагающего документа государства — Конституции 1979 года. Президент обещал разработать документ еще в 2013 году в рамках предвыборной кампании, но представил в декабре 2016 года, за несколько месяцев до окончания его срока и очередных выборов главы правительства.
Материал подготовил Александр Мосесов