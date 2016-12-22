Вооруженные силы Украины заявили о готовности прекратить огонь в Донбассе с 24 декабря

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы выполнить решение контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе о прекращении огня с 24 декабря. Об этом в четверг заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам силовой операции Александр Мотузяник на брифинге.

"Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения контактной группы", - сказал Мотузяник, имея в виду решение группы о прекращении огня с полуночи 24 декабря по киевскому времени.

Накануне участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о введении "режима тишины" в Донбассе с полуночи 24 декабря по киевскому времени. За время конфликта в Донбассе это будет уже десятая попытка установить "всеобъемлющий и устойчивый режим прекращения огня" в регионе.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов объяснил накануне неустойчивость результатов в сфере безопасности отсутствием прогресса в политической сфере и в очередной раз отметил необходимость вопросы безопасности и политические задачи "решать параллельно".