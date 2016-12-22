Верховная рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ

Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допингаСпорт 22 декабря, 16:28
СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезонСпорт 22 декабря, 16:23
Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"Общество 22 декабря, 16:23
Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраляСпорт 22 декабря, 16:16
В Москве скончался внук СталинаОбщество 22 декабря, 16:16
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбищеОбщество 22 декабря, 16:12
Профессора ведущих университетов и бизнес-школ мира выступят на Гайдаровском форумеНовости партнеров 22 декабря, 16:10
ФАС рассмотрит дело в отношении Apple по сервисному обслуживанию 17 январяЭкономика и бизнес 22 декабря, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины исключила депутата Надежду Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это решение одобрили 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.
Инициировали этот вопрос депутаты разных политических взглядов. Внефракционный депутат Виталий Куприй, в частности, мотивировал необходимость исключения скандальной коллеги из делегации ПАСЕ тем, что "Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности". "Мы хотим обезопасить комитет, государство, наши вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных", - пояснил, в свою очередь, мотивы постановления один из его авторов - депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.
В то же время в постановлении отмечается формальная причина ее исключения из состава делегации ПАСЕ. Так, согласно документу, Савченко была избрана ради освобождения ее из заключения в РФ, при этом депутаты вынуждены были пойти на нарушение квотного принципа по формированию состава делегатов от фракций.
Ранее фракция "Батькивщина" в украинском парламенте исключила Савченко из своего состава. В конце октября депутат написала заявление о выходе из партии, по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году.
Савченко попала в немилость после частной поездки в Минск и переговоров с лидерами провозглашенных ЛНР и ДНР.