ЦИК Киргизии утвердил итоги референдума по поправкам в конституцию

БИШКЕК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Киргизии утвердила официальные итоги состоявшегося 11 декабря референдума по вопросу внесения поправок в конституцию. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

"За поправки в конституцию проголосовали 79,6% принявших участие в референдуме граждан (948 тысяч)", - заявил он. Против высказались 15,4% участников всенародного голосования (185 тысяч). "Всего в референдуме приняли участие 1,19 млн внесенных в списки избирателей граждан республики", - отметил Бекматов. Из-за различных нарушений итоги голосования были признаны недействительными в 18-ти из 2365 избирательных участков.

Одобренные во время референдума около 30 изменений основного закона Киргизии предусматривают с декабря следующего года сокращение полномочий президента, расширение функций премьер-министра и парламента, а также проведение реформы судебной и правоохранительной систем. По мнению большинства местных экспертов, в результате плебисцита республика сделала еще один шаг в сторону введения в стране парламентской формы правления.

По закону ЦИК Киргизии имел право огласить итоги голосования в течение 35 календарных дней. Одновременно с референдумом в 405 населенных пунктах республики состоялись выборы депутатов местных органов власти. В ходе голосования все избирательные участки были оснащены оборудованием по считыванию биометрических данных граждан и электронными избирательными урнами.