Диписточник: СБ ООН отложил рассмотрение проекта резолюции об израильских поселениях

ООН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях, намеченное на четверг, отложено. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в штаб-квартире всемирной организации.

"Голосование, запланированное на 15:00 (23:00 мск), перенесли на более поздний срок", - сказал он. По словам дипломата, представляющего одну из стран - членов Совбеза, когда будет рассмотрен проект резолюции, пока не ясно.

В проекте резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подтверждается, что поселенческая активность на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "незаконна и является грубым нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. В случае принятия документ потребует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность", а также призовет стороны вернуться за стол переговоров.

В феврале 2011 года СБ ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За документ проголосовали 14 из 15 стран - членов Совбеза, что вынудило США наложить на него вето.

Ранее в четврег премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал Вашингтон заблокировать резолюцию, если она наберет необходимые для принятия 9 голосов. "США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН", - написал глава правительства в своем микроблоге в Twitter.

The US should veto the anti-Israel resolution at the UN Security Council on Thursday. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 22 декабря 2016 г.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу Иордана располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу, и легальных с точки зрения руководства еврейского государства, и нелегальных, проживают около 600 тысяч израильтян.