Радио "Шансон" на Украине оштрафовали на $10 тысяч за песню Дениса Майданова

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КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины оштрафовал на 294 тыс. гривен ($11,6 тыс.) радио "Шансон" за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан". Об этом в четверг сообщил член нацсовета Сергей Костинский.
"В трансляции этой песни мы видим популяризацию и пропаганду военно-морского флота государства-агрессора", - написал Костинский в Facebook.
В пресс-службе Нацсовета отметили, что радио "Шансон" нарушило статью 6 закона Украины "О телерадиовещении", где говорится о "недопустимости использования телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды".
В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, дающий право Нацсовету штрафовать телерадиокомпании за нарушение законов Украины.
В тексте песни "Тихий океан" нет ни слова о войне. Ее лирический герой оправляется в мирное время служить на флот: " А я на восход, я на крейсер в морфлот, я еду на Дальний Восток..." . В припеве вполне традиционно перечисляются "чайки над водою и туман, волны и моря, мачты-якоря", а также "милый сердцу свет, по утрам роса и твои глаза".