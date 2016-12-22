Закрытые после терактов 2015 года французские мечети пока не возобновят деятельность

ПАРИЖ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Два десятка мечетей, которые были закрыты властями Франции после терактов 2015 года, не будут возобновлять свою деятельность в условиях режима чрезвычайного положения. Об этом объявил в четверг министр внутренних дел страны Брюно Ле Ру.

"Все запреты, наложенные ранее на работу ряда мечетей и молельных домов, остаются в силе", - сказал министр.

Коснувшись вопроса о числе лиц, помещенных в условиях чрезвычайного положения под арест на основании обвинения в том, что они представляют угрозу для национальной безопасности, министр отметил, что "в ближайшее время по ним будут объявлены новые данные". "К настоящему моменту таких людей насчитывается 90, однако будет проведен пересмотр всех этих дел, и цифра должна быть в дальнейшем значительно снижена", - сказал Брюно Ле Ру. Заявление министр сделал в связи с тем, что во Франции в течение уже нескольких месяцев раздается критика в адрес МВД со стороны ряда политиков и представителей общественности, которые считают, что полиция не всегда обоснованно помещает людей под домашний арест.

Отвечая на вопросы относительно тех мер, которые власти Франции принимают для обеспечения безопасности после теракта в соседней Германии, Ле Ру сообщил, что около 150 работников полиции и жандармерии "были направлены на усиление подразделений, осуществляющих контроль на восточной и северной границах Франции, а также на ряде шоссе и автодорог". "Франция осуществляет широкое сотрудничество со службами безопасности и разведслужбами Германии, чтобы содействовать как можно более быстрой идентификации и задержанию человека, подозреваемого в совершении теракта", - сказал он.

В 2015 году во Франции произошел целый ряд терактов: в начале года были убиты журналисты юмористического еженедельника Charlie Hebdo и охранявшие здание полицейские, а также были захвачены и убиты заложники в одном из парижских кошерных магазинов, 13 ноября в Париже в результате обстрела террористами людей в концертном зале "Батаклан" и на улицах города погибли 130 человек и более 350 были ранены. Режим чрезвычайного положения был введен в стране сразу после терактов 13 ноября, изначально предполагалось, что он продлится три месяца, однако власти неоднократно продлевали его. Последний раз особый режим был продлен парламентом 15 декабря текущего года на семь месяцев, до 15 июля 2017 года включительно.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части западных районов Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере €100 тыс.