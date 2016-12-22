Власти Марокко начали расследование в отношении лиц, оправдывающих убийство посла РФ

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КАИР, 22 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Власти Марокко начали расследование в отношении лиц, выступающих с оправданиями теракта в Анкаре, в результате которого был убит посол России в Турции Андрей Карлов. С совместным заявлением по данному поводу, как сообщил телеканал Sky News Arabia, выступили в четверг Министерство внутренних дел и Министерство юстиции и свобод королевства.
"Власти королевства приступили к расследованию с целью выявления и определения личности тех, кто выступает с оправданием или поддержкой совершенной в Турции террористической атаки и убийства посла России Андрея Карлова", - указывается в заявлении. Отмечается, что правоохранительные органы Марокко заметили появление в социальных сетях сообщений, оправдывающих это вопиющее преступление, которое является открытым терактом.
"Подобные высказывания в поддержку терроризма нарушают законодательство страны, являются в Марокко преступлением и будут караться в соответствии со статьей 282-2 уголовного кодекса королевства", - подчеркивается в документе.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".