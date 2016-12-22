Минюст США обвинил жителя Вирджинии в попытке пособничества ИГ

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США обвинило в четверг жителя штата Вирджиния в попытке пособничества террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Сегодня были предъявлены обвинения 26-летнему Лионелю Уильямсу из штата Вирджиния в попытке оказания материальной поддержки ИГ", - отмечается в сообщении.

Уильямс был арестован в среду в городе Саффолк. По версии следствия, в период с октября по ноябрь он отправлял финансовые средства человеку, который, как считал обвиняемый, собирал деньги на нужды ИГ, в том числе и на приобретение оружия и боеприпасов для боевиков группировки. Уильямс в соцсетях высказывался в поддержку экстремистов и призывал к расправе над полицейскими и военнослужащими. После теракта в Сан-Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года он заказал себе автомат АК-47.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье