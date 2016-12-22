Минюст США обвинил жителя Вирджинии в попытке пособничества ИГ

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ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США обвинило в четверг жителя штата Вирджиния в попытке пособничества террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.
"Сегодня были предъявлены обвинения 26-летнему Лионелю Уильямсу из штата Вирджиния в попытке оказания материальной поддержки ИГ", - отмечается в сообщении.
Уильямс был арестован в среду в городе Саффолк. По версии следствия, в период с октября по ноябрь он отправлял финансовые средства человеку, который, как считал обвиняемый, собирал деньги на нужды ИГ, в том числе и на приобретение оружия и боеприпасов для боевиков группировки. Уильямс в соцсетях высказывался в поддержку экстремистов и призывал к расправе над полицейскими и военнослужащими. После теракта в Сан-Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года он заказал себе автомат АК-47.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.