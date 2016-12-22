Восемь человек погибли в результате нападения на дом депутата парламента Афганистана

ТУНИС, 22 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация) на дом депутата парламента Афганистана Мира Вали в столице страны. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на представителя уголовного суда.

"В ходе десятичасовой осады здания афганскими силами безопасности дом был освобожден. В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе мирные жители. Сам депутат сумел спрыгнуть с крыши дома и позже был госпитализирован, - отметил представитель уголовного суда Кабула Фредон Обаиди. - Атака была осуществлена тремя террористами-смертниками. Позднее они все были ликвидированы силовиками". По данным агентства, среди погибших числятся двое внуков, сын и телохранитель депутата.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях. При этом полевые командиры и боевики радикального движения "Талибан" все чаще присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье