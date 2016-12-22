Восемь человек погибли в результате нападения на дом депутата парламента Афганистана

СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связиЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:25
Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple WatchЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:18
Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реваншСпорт 23 декабря, 1:13
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Происшествия 23 декабря, 1:00
"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 23 декабря, 0:57
Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложенаОбщество 23 декабря, 0:54
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава ШалевичаКультура 23 декабря, 0:44
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмомПолитика 23 декабря, 0:37
Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"Спорт 23 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУНИС, 22 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация) на дом депутата парламента Афганистана Мира Вали в столице страны. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на представителя уголовного суда.
"В ходе десятичасовой осады здания афганскими силами безопасности дом был освобожден. В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе мирные жители. Сам депутат сумел спрыгнуть с крыши дома и позже был госпитализирован, - отметил представитель уголовного суда Кабула Фредон Обаиди. - Атака была осуществлена тремя террористами-смертниками. Позднее они все были ликвидированы силовиками". По данным агентства, среди погибших числятся двое внуков, сын и телохранитель депутата.
Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях. При этом полевые командиры и боевики радикального движения "Талибан" все чаще присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).