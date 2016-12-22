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Закрытой из-за "нелояльности" русской школе Риги не удалось вернуть аккредитацию

Международная панорама
22 декабря, 21:27 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Тем не менее в суде удалось опровергнуть и снять со школы обвинения в нелояльности и некачественном учебном процессе
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РИГА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Рижской русской школе "Иннова", которая была лишена аккредитации на дальнейшую деятельность якобы за "нелояльность" ее учителей и администрации государству, не удалось через суд оспорить это решение властей. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила правозащитница и юрист учебного заведения Елизавета Кривцова.

"Административный районный суд Риги отклонил наш иск. Тем не менее в суде первой инстанции нам удалось опровергнуть и снять со школы самые существенные обвинения - в нелояльности и некачественном учебном процессе. Суд признал, что они не имеют под собой оснований", - сказала она.

По ее оценке, решение суда для школы является как позитивным, так и негативным. "С одной стороны, мы достигли большого прогресса в опровержении тех претензий, которые были выдвинуты в адрес школы, в том числе о нелояльности. С другой стороны, нам не удалось вернуть аккредитацию учебному заведению. Осталась небольшая бюрократическая претензия - четыре учителя не прошли курсы повышения квалификации, но с педагогической точки зрения это сущий пустяк", - указала она.

По словам Кривцовой, это решение будет оспорено в вышестоящей судебной инстанции. "Наша борьба не закончена. Войну мы не выиграли, но часть боев - выиграли. Я готовлю апелляцию, которая будет направлена в Административный окружной суд Риги", - указала адвокат.

Государственная служба качества образования Латвии ранее сначала отказала школе "Иннова" в аккредитации, а затем и в продлении лицензии на осуществление программы основного обучения. Поводом для такого решения властей стала, как утверждается, "нелояльность" учителей и администрации государству, а среди причин называлось то, что ее основатель и бывшие ученицы организовали в Риге международную неполитическую гражданскую акцию "Бессмертный полк". Руководство школы оспорило эти постановления в суде.

В конце ноября парламент Латвии в окончательном чтении утвердил разработанные Минобрнауки поправки к закону об образовании, предусматривающие возможность уже с 1 января будущего года немедленно увольнять педагога или руководителя среднего или высшего государственного учебного заведения, если установлено, что он нелоялен Латвии, ее конституции, либо обучает детей "неправильно". Решение об увольнении педагогов будет принимать директор, а об увольнении директора - учредитель учебного заведения (местное самоуправление), при необходимости привлекая "компетентные органы". По каким критериям будет определяться лояльность педагогов, в законе не уточняется.

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