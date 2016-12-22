Силовики нейтрализовали ячейку ХАМАС, готовившую теракты в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские силовики обезвредили в ходе совместной операции на Западном берегу реки Иордан ячейку ХАМАС, готовившую теракты против израильтян. Об этом сообщила в четверг в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В результате совместной операции силы безопасности Израиля нейтрализовали группировку активистов ХАМАС, готовившую нападения на гражданских лиц с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки собственного изготовления", - указывается в документе.

Газета Yedioth Ahronoth сообщает, что террористическая ячейка, в которую входили более двух десятков палестинцев из разных районов Западного берега, базировалась в крупном палестинском городе Наблус. "Группировка действовала в районе Наблуса на Западном берегу, ей уже удалось завербовать в свои ряды четырех террористов-смертников, которые должны были совершить теракты в местах скопления людей в Хайфе и Иерусалиме, а также на автобусных остановках в Израиле", - сообщает газета. Издание указывает, что эти активисты ХАМАС "располагали автоматическим оружием, которое они собирались использовать для атак на израильских граждан".

"Подозреваемые в ходе допросов сознались, что с мая по август 2016 года им удалось наладить производство взрывчатых веществ в Наблусе, 7 кг из которых уже были использованы в производстве взрывных устройств", - пишет газета. "Большинство активистов ячейки в прошлом уже отбывали сроки заключения в израильских тюрьмах за участие в террористической деятельности против Израиля", - отмечает издание.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в Израиле и на Западном берегу реки Иордан 40 жителей еврейского государства погибли, около 500 пострадали.