СМИ: прокуратура Парижа начала расследование в связи с терактом в Берлине

ПАРИЖ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская прокуратура начала в четврег предварительное расследование в связи с произошедшим в понедельник в Берлине на рождественском базаре терактом. Об этом сообщили AFP и радиостанция RTL, ссылаясь на данные из юридических кругов.

Согласно сведениям RTL, предварительное расследование ведется по статье "Убийства людей и попытки совершения убийств в ходе теракта" и по статье "Создание преступной террористической группировки". Следствие поручено вести парижской юридической полиции и Главному управлению внутренней безопасности (контрразведка). Полученные во время него данные "должны позволить облегчить сбор и обработку показаний очевидцев, которые могли видеть террориста", уточнил источник радиостанции.

Расследование было начато из-за того, что в результате теракта пострадала гражданка Франции. На данный момент французские власти не сообщают каких-либо сведений о ее состоянии. По данным Франс Пресс, угрозы ее жизни нет и она не госпитализирована.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в Берлине. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере 100 тысяч евро.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).